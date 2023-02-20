“Bizi duvardan duvara çarptı”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden olurken on binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte depremden sağ kurtulan Mehmet Yeşilkaya'nın (47) deprem sırasında üzerine tavan düştü. Bel kemiğinde kırıklar oluşan Yeşilkaya, çektiği acılara rağmen yollar karla kaplı olduğu için ailesiyle arabada kaldı. Daha sonra Malatya'daki bir hastaneye başvuran Yeşilkaya'ya doktorlar tarafından bel kemiğindeki kırıklar için cerrahi müdahaleye gerek olmadığı söylendi. Acısı dinmeyen Yeşilkaya ve ailesi, Malatya'dan uçakla önce İzmir'e ardından Aydın'a getirildi. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mehmet Yeşilkaya, bel kemiğindeki kırıklardan dolayı ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından ayağa kalkan Yeşilkaya, doktoruna teşekkür etti.





YARIŞ ARABASI GİBİYDİ

Yeni Asır'a depremde yaşadıklarını anlatan Yeşilkaya, "Malatya'daki işyerimi kapatıp, Adıyaman Çelikhan'daki evime geldim. Ailem uyumuştu. Gece saat 4'ü geçtikten sonra önce bir uğultu sesi duydum. Ardından şiddetli şekilde sallanmaya başladık. Duvarlar, yarış arabası gibi gidip geliyordu. Biz de evin içinde duvardan duvara çarpıyorduk. Benim üzerime tavan çöktü. Tavanı üzerimden kaldırıp ailemle kendimizi dışarı attık. Evimiz 6 aylık bir binaydı. Allahtan ev yıkılmadı ancak içerde her şey yerle bir oldu. Depremden korktuğumuz için tekrar eve girmedik, 2 gün arabada kaldık" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE