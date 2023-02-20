Çeşme’deki otelcilerden depremzedelere iş imkanı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, depremler nedeniyle pek çok kişinin evinin yanı sıra işini de kaybettiğini hatırlattı.

Bölgeden kendilerine artan iş başvuruları üzerine harekete geçtiklerini kaydeden Demir, mart ayında deprem bölgesine gideceklerini, illerdeki çadır ve konaklama yerlerini ziyaret edeceklerini ifade etti.

"Çeşme'de işiniz hazır" sloganıyla o bölgede mağdur olanlara iş vermek için çalışma yapacaklarını dile getiren Demir, şöyle dedi:

"Çok sayıda kişi işini kaybetti. Şu anda panik içindeler elbette ama hayatlarının devam edebilmesini sağlamaya katkı sunmak istiyoruz. Otellerimizde 1.000 kişiyi alabilecek kapasite yarattık. Tıpkı depremden sonra 1.000 kişiye konaklama kapasitesi yarattığımız gibi. 1.000 kişiyi otellerimizde işe alacağız."

ÇEŞTOB ekibinin bölgede farklı noktalarda çadırlar kurarak resepsiyon, mutfak, temizlik, bahçe işleri gibi işlerde çalışmak isteyenlerin başvurusunu alacağını anlatan Demir, ayrıca onlara konaklayacakları yeri temin edeceklerini de sözlerine ekledi.

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