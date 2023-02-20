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Haberler Gündem TSK'nın ‘Uçan Kaleleri’ ile deprem bölgelerinde hava yardım koridoru

TSK'nın ‘Uçan Kaleleri’ ile deprem bölgelerinde hava yardım koridoru

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde yardımların aktarılması için CH-47 Chinook helikopterlerin sevkinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

İHA

20.02.2023, 14:21

TSK’nın ‘Uçan Kaleleri’ ile deprem bölgelerinde hava yardım koridoru

Kahramanmaraş merkezli 10 ili doğrudan etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki vatandaşlara temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanması için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterler görevlerine devam ediyor.

MEHMETÇİĞİN YARDIMI DEPREMZEDELERE EL UZATIYOR

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havadan yardımların aktarılması için bölgede görevli CH-47 Chinook helikopterler kırsal alanlara iniş yaparak, Mehmetçiğin yardımı ile depremzedelere el uzatıyor.

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