71 ilde ders zili çaldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından, deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı. Depremden etkilenen bölgelerden 2 bin 234 öğrenci İzmir'e geldi. İzmir'deki Mavişehir İlkokulu'na, Adıyaman ve Gaziantep'ten 5 öğrenci kaydoldu. Okul müdürü Özgür Akdemir, İzmirli öğrencilere depremzede arkadaşları ile nasıl diyalog kuracaklarını anlatıp bu dönemde farklı ruh hallerinin son derece normal olduğunu vurguladı.

TATİLİ ANLATTILAR

Okulun öğretmenleri öğrencilere tatilde ne yaptıklarını sordu. Bazı öğrenciler kumbaralarında biriktirdiği paraları depremzedelere yolladığını söyledi, bazıları ise deprem bölgesinden gelen arkadaşları ile vakit geçirdiklerini belirtti.

OKULLARDA DEPREM PSİKOEGİTİM PROGRAMI

OKULLARDA dün ilk ders "deprem" ile ilgili oldu. Okullarda deprem psikoeğitim programları başladı. Okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından depremden etkilenen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılacak, öğretmen ve ailelerin bilgi sahibi olması amacıyla "Kayıp ve Yas-Aileler ve Öğretmenler İçin Bilgilendirme Oturumları" uygulanacak.

11 ildeki 8 ve 12'nci sınıftaki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların da yeniden bastırıldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. İhtiyaç duydukları her türlü eğitim öğretim materyalini temin edip tüm öğrencilerimize ulaştıracağız" dedi.

BURCU ŞEN