Başkan Erdoğan ve Bahçeli, bugün de incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gitti

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Osmaniye'deki AFAD Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihin en büyük doğal felaketiyle karşı karşıyayız. Devlet ve millet olarak yaraları sarıyoruz.

Yüreğimize düşen ateşi anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Maalesef acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız da yaralı olarak olarak kurtarıldı.

Bilim insanları karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak nitelendirdiler.

KIZILAY'A ELEŞTİRİ YAPANLARA SERT TEPKİ

Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. 13 bine yakın işi makinesi sevk ettik. Her ne kadar muhalefet 'devlet yok iktidar yok' diyorlarsa da gören gözü kör kulağı sağır kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren askeri polisiyle jandarmasıyla herkes 11 ilde yerini almıştır. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir tanesi Kızılay çadırları nerde diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?

KÖYLERDE YAŞAYANLARA MÜJDE

Köylerimizi de 1 yılda ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Köylerimizi de 1 yılda ayağa kaldırmayı planlıyoruz. 70 bin köy evi yapılacak. Adıyaman 8 bin 21, 14 bin 141, Malatya'da 17 bin 990 olmak üzere toplam 70 bin binayı hak sahiplerine vereceğiz.

Yaşadığımız afetten hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır, eksiklerimizi tamamlamamız büyük önem taşıyor. 17 Ağustos depremi sonrası attığımız adımların doğru olduğunu görüyoruz.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM OLMAZSA OLMAZ"

Adana'da çıkmış biri 'Kentsel dönüşüme karşıyız' diyor. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. Vatandaşlarıma yeni bedeller ödetmeyin diyorum. Bunu yapalım ki yataklarımızda rahatlıkla uyuyalım. Devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini yapmaya muktedirdir. Devlet ile millet arasına fitne sokmak isteyenlere prim vermeyin. Sizi karamsarlığa sürüklemesine izin vermeyin. Daha önce afetlerde milletimizi açta-açıkta bırakmadıysak yine devletimiz yanınızdadır. İhmali olanların gözünün yaşına bakamayacağız.

Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNACAK

Başkan Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.