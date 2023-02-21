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Hatay'da 6,4'lük deprem anı araç kamerasında! Mavi ışıklar yine gökyüzünde belirdi

Hatay'da dün akşam saatlerinde Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra ise 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Vatandaşlarda büyük korkuya neden olan deprem araç içi kamerasına böyle yansıdı.

21.02.2023, 10:07

Hatay’da 6,4’lük deprem anı araç kamerasında! Mavi ışıklar yine gökyüzünde belirdi

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan artçı sarsıntı yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulmas konusunda vatandaşları uyardı.

Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem, araç içi kamerasına yansıdı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 294 YARALI VAR
Hatay merkezli depremde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin hastanelere sevk edildiği açıklandı. Depremin ardından 42 ihbarın geldiği ve tüm ihbarlara gidildiği, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığı ifade edildi.

BAKAN KOCA YARALILARI ZİYARET ETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen ve tedavilerine başlanan yaralıları sahra hastanesinde ziyeret etti. Bakan Koca, "Durumlarını yakından takip ediyoruz. Hastalarımıza ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem!

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