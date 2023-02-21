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Haberler Gündem Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilde sebep olduğu büyük yıkımların ardından tüm Türkiye, yardım için seferber oldu. Kalyon Holding tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapıma başlanan 3 bin kişilik konteyner kent tamamlanarak AFAD'a teslim edildi. Depremzedelerin yerleştirildiği kente anaokulundan çocuk oyun alanlarına kadar birçok sosyal imkan bulunuyor.

21.02.2023, 10:07

Asrın felaketinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Kalyon Holding, 3 bin kişilik konteyner kenti 12 günde tamamlayıp AFAD'a devretti.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Anaokulundan çocuk oyun alanlarına kadar sosyal donatı alanlarının yapıldığı konteyner kentte yaşam başladı.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Depremde evleri yıkılan ve bir süredir çadırda barınan depremzedeler, AFAD görevlileri tarafından otobüslerle getirilerek konteynerlere yerleştirildi.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

2, 4, 6 ve 8 kişilik olarak düzenlenen konteynerlerde buzdolabı, elektrikli ocak, soba, ranza ve yataklar ile havludan seccadeye varana kadar bir evde olması gereken tüm ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

YENİ YUVANIZ YAPILANA KADAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte konteyner kenti ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Kalıcı konutlar inşa edilene kadar bir süre kalacakları yeni yuvalarına yerleşen depremzedelerin sorunlarını da dinleyen Bakan Kurum, "Büyük bir afet yaşadık. Evlerimiz yerle bir oldu. İnsanlarımızı kaybettik.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Bu konteynerler eski yaşamınız gibi olmasa da yeni yuvalarınız inşa edilene kadar sizleri soğuktan, yağmurdan ve sıcaktan koruyacaktır.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Vatandaşlarımız normal hayatlarına dönene, sıcak yuvalarına kavuşana kadar burada, sahada olacağız.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Buradan elimizi çekmeyeceğiz. Tüm sorunlarınız arkadaşlarımız tarafından tespit edilip derhal çözülecektir. Bu süreci hep birlikte devlet-millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını saracağız" dedi.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

ÇOCUKLARA ÖZEL ALANLAR
Kentte çocuklar için tüm hizmetin verileceğini kaydeden Bakan Kurum, "Çocuklarımızın psikolojisini düzeltmek için burada uzmanlarımız da görev yapıyor. Bir taraftan da onların eğitimlerini düşünmemiz gerekiyor.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

O nedenle burada anaokulu ve diğer eğitim birimlerimiz de inşa edildi. Tüm kurumlarımız çalışıyor. Bir yandan vatandaşlarımızı güvenli yerlere yerleştiriyoruz bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyoruz" diye konuştu.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

DEVLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKTI
Konteynerlere yerleşen vatandaşlar, sunulan imkânların oldukça iyi olduğunu anlattı.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Depremde birçok yakınını kaybettiğini ancak ailesinin sağ salim yıkılan evden çıktığını söyleyen Çetin Aslan, "Eşim ve çocuklarım, yakınlarımızın olduğu Antalya'ya gitti.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Annem kanser hastası, yolculuğu kaldıramaz diye burada kaldı.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Ben de onu bırakmak istemedim. Çadırdaydık. Bugün de buraya getirdiler. Allah devletimizden razı olsun, bize sahip çıktı" dedi.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Oğluyla birlikte konteynerde kalan Zeynep Aslan ise, "Bugünümüze de şükür. Allah devlete, millete zeval vermesin.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Burada güvende olacağız. Yeni evlerimiz yapılana kadar burada güvende oluruz" diye konuştu.

Kalyon Holding depremzedelerin yaralarını sarıyor! 3 bin kişilik konteyner kent 12 günde tamamlandı!

Ali Güzey, "Evden kaçarken yatak alamamıştık. Burası çok güzel, her şeyi düşünmüşler. Allah yapandan, yaptırandan razı olsun" dedi.

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