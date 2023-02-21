MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den depreme ilişkin önemli açıklamalar: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Kim kaos peşinde koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Aslında depremde mücadele amacıuyla kapsamlı çalışmalar uzun süredir gündemdedir. İlk olarak fay hatları haritası güncellenmiştir. 2018 yılında bina deprem yönetmeliği güncellenmiştir.

Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli bina tespit edildi. Deprem ve doğal afetler kaçınılmaz olarak yaşanacaktır.

İSTANBUL DEPREMİ UYARISI: HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip hazırlıklı olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakımız olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiyemize sahip çıkarız. Kahramanmaraş depremindeki yaralar sarılmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar beyhudedir. Acımız büyüktür.

Felaketler karşısında fedakarlığın cesaretini gösterdiğimiz sürece milli varlığımızı perçinleştiririz. Her yenilgiden sonra yeniden zafere odaklanmış devletler tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

"ŞEHİRLERİMİZİ YENİ BAŞTAN İNŞA VE İHYA EDECEĞİZ"

Zincirleme felaketlerin tarifsiz sızısı hep aynıdır. Türk milletinin kutlu yürüyüşü ne zaman çetin zorluklarla kesişse, dayanışma ve yardımlaşma her zaman imdadımıza yetişmektedir.

Her bir insanımız dos ve kardeş canlısıdır. Türk milleti tek yürektir. Şehirlerimizi yeni baştan inşa ve ihya edeceğiz. Hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız.

Deprem felaketinde nice mucizeler yaşanmıştır."





"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAMALIDIR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılında açıklanan yeni kentsel dönüşüm vizyonuna göre 6.7 milyon riskli yapı tespit edilmiştir. Acilen eyleme geçmek lazımdır. Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Doğal afetler bundan sonra da kaçınılmaz şekilde yaşanacaktır. Dayanıklı bina yapmaktan başka ikinci bir seçenek yoktur. Etkin bir denetim mekanizması ile hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

"NE SANDIKTAN KAÇARIZ NE DE DEMOKRASİYİ YOK SAYARIZ"

Bazı çevreler yardımlaşma ve dayanışma ruhundan rahatsız. Ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız.

Zillet İttifakı paranoyadır. Kahrolsun sizin anlayışınız... Yalan söylediler, algı operasyonu yaptılar. Asker nerede dediler, kahramanlar her yerdeydi... Yalan söylediler husumet yaydılar..."