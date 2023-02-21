MTA diri fay haritasını açıkladı

Yaşanan korkunç deprem sonrasında, Türkiye'de endişe baş gösterdi. Türkiye genelinde bina sağlamlık testi yapılmaya başlanırken, vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair bilgi sahibi olmak istiyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay haritası üzerinde bölgeleri kontrol ediyor. Buna göre, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi. Vatandaşların, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu, haritadaki işaretler ile ortaya çıktı.

İŞTE O İLLER

■ Adıyaman (Gölbaşı) ■ Afyon (Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı) ■ Aksaray ■ Ankara (Şereflikoçhisar) ■ Antalya (Demre) ■ Aydın (Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar) ■ Balıkesir (Gönen, Manyas) ■ Batman (Kozluk) ■ Bingöl ■ Bolu ■ Burdur ■ Bursa ■ Denizli ■ Düzce (Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı) ■ Elazığ (Palu, Sivrice) ■ Eskişehir (İnönü) ■ Erzincan (Üzümlü) ■ Erzurum ■ Gaziantep (İslahiye) ■ Hakkari (Şemdinli) ■ Hatay (Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas) ■ Isparta (Eğirdir, Senirkent, Uluborlu) ■ İzmir (Kemalpaşa, Seferihisar, Tire) ■ Kahramanmaraş (Nurhak, Türkoğlu) ■ Kayseri (Talas, Yeşilhisar) ■ Kırıkkale (Keskin) ■ Kırşehir (Akpınar, Mucur) ■ Kocaeli (Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe) ■ Konya (Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın) ■ Kütahya (Gediz, Simav) ■ Malatya (Akçadağ) ■ Manisa (Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu) ■ Mersin (Çamlıyayla, Mut) ■ Muğla (Menteşe, Milas) ■ Muş (Korkut, Varto) ■ Niğde (Altunhisar, Bor) ■ Osmaniye (Düziçi, Toprakkale) ■ Sakarya (Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca) ■ Siirt (Eruh) ■ Sivas (Altınyayla, Yıldızeli) ■ Şanlıurfa (Bozova) ■ Şırnak (Beytüşşebap) ■ Tokat (Niksar, Pazar, Reşadiye) ■ Van (Çaldıran, Özalp) ■ Yalova (Altınova, Çınarcık)

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER:

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER:

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.