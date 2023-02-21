Sıfırdan yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hasar verdiği Hatay'a bağlı Antakya ilçesine gitti. Hatay'da yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan daha sonra Bahçeli ve bakanlar ile birlikte Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne geçti.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK'

Konuşmasına depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan Başkan Erdoğan, "Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik. Türkiye'nin 81 ilinden tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik. Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini de ülkemize davet ettik. Süreci yönetmek için gereken hukuki alt yapıyı oluşturduk. Felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık. 6 bini aşkın artçı sarsıntıya rağmen ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirdi. 71 binin üzerinde birimin enkazı kaldırıldı. Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı. 12 binin üzerinde ağır iş makinası arama faaliyetlerine katıldı" dedi.

'SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Kimseyi asla yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye hep birlikte sahip çıkacağız. Sağlam ve az hasarlı binalarda hayatın normalleşmesi için adımlar atıyoruz. 1 yıl içerisinde sağlam ve güvenli inşa edeceğimiz konutlarına yerleştirmeye başlayacağız. TOKİ'miz hazırlıklarını sürdürüyor. Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 700 Gaziantep'te 18 bin 544, Adıyaman'da 25 bin 882, Osmaniye'de 9 bin 550, Şanlıurfa'da 3 bin, Diyarbakır'da 6 bin ve Elazığ'da 3 bin konutun inşasına başlıyoruz" diye konuştu.

4 KATI GEÇMEYECEK

Erdoğan, "Köylerdeki ihya çalışmalarını da Manavgat'ta yaptığımız gibi gerçekleştireceğiz. Güçlendirme diye bir mantıkla asla bir ihya çalışması yapmayacağız. Hepsi sıfırdan yapılacak. Ülkemizdeki tüm üniversitelerimizden hocalarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün tahrip olmuş yerleri sıfırdan inşa etmek suretiyle bütün vatandaşlarımızı gönül huzuru içerisinde buraya yerleşmelerini sağlayacağız. Yeni konutlar 4 katı geçmeyecek. Kat yüksekliği tamamen vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak içindir. 11 ilde TOKİ ödemelerini 3 ay öteledik. İlk ve ortaöğretim okullarımızın durumlarını tek tek ele alıyoruz. Bankalarımız deprem bölgesi için ilave destekler veriyor" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANINI ENGELLEYENLERİ PAYLAŞACAĞIZ'

İSTANBUL'DA deprem acil eylem planını valilik aracılığıyla devreye soktuklarını söyleyen Erdoğan, "Öncelikle okullarımız denetlendi, 93 okul tahliye edildi. Depreme ve diğer afetlere karşı bize engel çıkaran hususları bertaraf etmekte kararlıyız. Kentsel dönüşüm planlarımızı benim vatandaşım engellemesin. Eğer kentsel dönüşüm noktasında plan yapıyorsak vatandaşlarımız da bize yardımcı olsun. Kentsel dönüşüm planlarını engelleyen herkesi milletimizle paylaşacağız" dedi.

ERTELENEN ÖDEMELER

ERTELENEN ödemeler hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi: "Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik. İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz. 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık. Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik."