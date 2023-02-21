"TSK, depremin ilk anından itibaren milletinin yanındaydı"

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK Komuta Kademesi, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

'HAZIR OL' EMRİ VERİLDİ

BAKAN Akar yaptığı konuşmada, depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığı iddiasına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları; askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar, iyi niyetle izah edilemez" dedi.

Depremin yaşandığı gün saat 04.30'da, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na 'hazır ol' emri verildiğini, deprem bölgesinde yer alan 2'nci Ordu Komutanlığı birliklerinin valilik ve AFAD ile koordineli olarak saat 06.00'da Kahramanmaraş, Malatya ve İskenderun'da arama kurtarma çalışmalarına başladığını dile getiren Akar, çalışmalar kapsamında saat 07.00'de iki askeri ambulans uçağının da Etimesgut'taki askeri havaalanında hazır olduğunu belirtti.

Akar, aynı saatte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG İskenderun ile TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a 'seyre hazır ol' emri verdiğini açıkladı.

YARDIM GÖTÜREN UÇAKLAR YARALILARI DA TAHLİYE ETTİ

Depremin meydana geldiği günkü olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşların aksadığını ve iletişim ağlarında sıkıntılar yaşandığını da söyleyen Akar, "Tüm olumsuzluklara rağmen Hava ve Kara kuvvetlerimizin hava unsurları hem TSK'nın hem de AFAD'ın ekiplerini istenilen noktalara götürmek için yoğun bir çaba gösterdiler" dedi. Akar, deprem bölgesine malzeme götüren hava araçlarının dönüşlerinde yaralı, depremzede ve diğer vatandaşları bölgeden tahliye ettiklerini söyledi.