Başkan Erdoğan enkaz atlından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna’yı ziyaret etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 248. saatte Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan Aleyna'yı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Aleyna ile birlikte 5 hastanın daha durumu hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN SÖZ VERMİŞTİ



Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.

Erdoğan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.





"RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN KIZIM"

Telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım." yanıtını verdi. Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.





Aleyna ise "İnşallah" diyerek, Başkan Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.