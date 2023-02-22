Bingöl’de korkutan deprem!

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.09'da Bingöl'ün genç ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapıldı. Yaşanan depremin 4.4 büyüklüğünde olduğu derinliğinin ise 9.08 km olduğu belirtildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.02.22 10:19:35 38.6673 37.3262 7.3 -.- 1.7 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.02.22 10:17:57 38.3847 40.3193 4.4 -.- 1.8 -.- SUSLU-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.02.22 10:16:01 40.8363 31.0032 13.4 -.- 1.6 -.- SULTANIYE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2023.02.22 10:14:27 36.1898 35.8578 9.4 -.- 2.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel