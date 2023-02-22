‘Devlet yok diyenin gören gözleri kör, kulakları sağır’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Dün Hatay merkezli 6.4 ve 5.8'lik depreme Kahramanmaraş'ta yakalandık. Bilim insanları 6 Şubat'taki depremi dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak kaydediyorlar. Yıkımın şiddetini bizzat yerinde görme fırsatımız oldu. Birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biri olduğu gerçektir" dedi.

'HAYATA YENİDEN TUTUNACAĞIZ'

"Yaralarımızı sarmaya hayata yeniden tutunmaya çalışıyoruz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Osmaniye'de bin 30 vatandaşımızı toprağa verirken, 2606 yaralımız var. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar niyaz ederim."

'YENİLİR YUTULUR DEĞİL'

Devlet ve millet olarak çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Ana muhalefet ve yanındakiler devlet yok diyorsa da gören gözleri kör, kulakları sağır. Afet bölgesine 13 bine yakın iş makinesi sevk ettik. İlk günden itibaren devlet polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır. 271 bin görevli ile vatandaşımızın yardımına koştuk. Yaralıların sevki, vatandaşların tahliyesi asayişin temini için elimizdeki tüm imkanları kullandık. 38 gemi, 77 uçak, 120 helikopter, 45 insansız hava aracından istifade ettik. Depremzedelerimizin yeme içme ihtiyaçları için gereken tedbirleri aldık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz çıkmış Kızılay'a nerede diyor. Kızılay 2 buçuk milyon insanına yemek sunuyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur değildir" dedi.

Geçici barınma merkezlerini hızla devreye aldıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bölgeye 300 bin çadır sevk edildi. 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde. 376 bin vatandaşımız ise yurtlarda. Şehrimizde 132 kurtarma aracı, 408 iş makinesi görev yaptı. Kalıcı konutlar için harekete geçtik. 1 yıl içinde kalıcı konutları yetiştireceğiz. Şehirlerimizi bütünüyle yenilemek için çalışacağız" diye konuştu.

'HEPİMİZ DERS ÇIKARALIM'

Osmaniye'de 9 bin 550 konutla işe başladıklarını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: "458 bin bina acil yıkılacak. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız. Adıyaman 8 bin 21, 14 bin 141, Malatya'da 17 bin 990 olmak üzere toplam 70 bin binayı hak sahiplerine vereceğiz. Yaşadığımız afetten 85 milyon olarak hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır. 17 Ağustos sonrası attığımız adımların doğru olduğunu görüyoruz."