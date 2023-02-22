Gaziantep’te 1797 konutun inşa süreci yarın başlıyor

GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinde hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini belirten Başkan Erdoğan, ilde yapılacak 1797 konutun inşa sürecinin yarın başlayacağını duyurdu. Dün Osmaniye'nin ardından Gaziantep'e geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye ilçesinde açıklamalarda bulundu. Yıkılan binaların yerine yapılacak konut çalışmalarına değinen Erdoğan, Gaziantep'e yapılacak 1797 konutun inşa sürecinin yarın başlayacağını duyurdu.

Erdoğan şunları söyledi: İSLAHİYE'DE hasar tespit çalışmalarında sona geldik. Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.

KALYON KONTEYNER KENT'TE 3 BİN KİŞİ KALACAK

GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinde Kalyon Holding'in kurduğu konteyner kente depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor. 52 dönüm alana kurulan 500 konteyner; banyo, tuvalet, televizyon, masa, sandalye buzdolabı, ranza, mutfak malzemeleri ve gıda gibi 6 kişilik bir ailenin ihtiyaç duyacağı tüm yaşam malzemelerini içeriyor. Konteyner kentti spor alanları, çocuk oyun alanı, yemekhane, çamaşırhane gibi sosyal donatılar da bulunuyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikososyal destek grubu da burada 1 ay boyunca hizmet verecek.