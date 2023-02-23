“Anadolu’da cenaze defnedilmeden sakal kesilmez”

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sakal bıraktı. Bakanların neden sinek kaydı traş olmadığıyla ilgili spekülasyonlar yapılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, neden sakal bıraktığını ve ne zaman keseceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Defin işlemi bitmiş değil. Yasımız devam ediyor. Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim" cevabını verdi.

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