Korku filmini aratmayan olay! Depremde öldü sanıldı 2 gün morgda kaldı gömülürken canlandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu.
Depremlerde enkaz altında kalan Ahmed el-Maghribi ise dünyanın gündemine oturdu. Enkazdan çıkarıldığında öldüğü düşünülen el-Maghribi mezara konulacakken canlandı.
Enkaz altından çıkarıldığında tepki vermediği için öldüğü düşünülen ve kimliği teşhis edilmesi için bedeni iki gün boyunca morgda bekletilen adam şaşkına çevirdi.
Yerel basına göre ailesi tarafından kimliği doğrulanınca, ceset torbasına konularak defnedilmek üzere mezarlığa götürülen adam bir anda hareket etmeye başladı.
Ceser torbası açıldığında ise hayatta olduğu anlaşıldı. Olay karşısında ne yapacağını bilemeyen aile el-Maghribi'yi hastaneye geri götürdü.
Yerel basında, bir kişinin kalbinin durduktan sonra yeniden başlamasının nadir görülen bir örneği olabileceği yazıldı.