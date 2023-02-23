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Haberler Gündem Korku filmini aratmayan olay! Depremde öldü sanıldı 2 gün morgda kaldı gömülürken canlandı

Korku filmini aratmayan olay! Depremde öldü sanıldı 2 gün morgda kaldı gömülürken canlandı

Türkiye'de birçok çok şehri yerle bir eden deprem felaketi Suriye'de de derin yaralar açtı. Depremde enkaz altında kalan Ahmed el-Maghribi çıkarıldığında öldüğü düşünülerek morga kaldırıldı. 2 gün morgda kalan adam, ailesi teşhis ettikten sonra defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Ancak o sırada korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı işte detaylar...

23.02.2023, 16:30 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023, 16:38

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Suriye'de de büyük yıkıma neden oldu.

Korku filmini aratmayan olay! Depremde öldü sanıldı 2 gün morgda kaldı gömülürken canlandı

Depremlerde enkaz altında kalan Ahmed el-Maghribi ise dünyanın gündemine oturdu. Enkazdan çıkarıldığında öldüğü düşünülen el-Maghribi mezara konulacakken canlandı.

Korku filmini aratmayan olay! Depremde öldü sanıldı 2 gün morgda kaldı gömülürken canlandı

Enkaz altından çıkarıldığında tepki vermediği için öldüğü düşünülen ve kimliği teşhis edilmesi için bedeni iki gün boyunca morgda bekletilen adam şaşkına çevirdi.

Korku filmini aratmayan olay! Depremde öldü sanıldı 2 gün morgda kaldı gömülürken canlandı

Yerel basına göre ailesi tarafından kimliği doğrulanınca, ceset torbasına konularak defnedilmek üzere mezarlığa götürülen adam bir anda hareket etmeye başladı.

Korku filmini aratmayan olay! Depremde öldü sanıldı 2 gün morgda kaldı gömülürken canlandı

Ceser torbası açıldığında ise hayatta olduğu anlaşıldı. Olay karşısında ne yapacağını bilemeyen aile el-Maghribi'yi hastaneye geri götürdü.

Korku filmini aratmayan olay! Depremde öldü sanıldı 2 gün morgda kaldı gömülürken canlandı

Yerel basında, bir kişinin kalbinin durduktan sonra yeniden başlamasının nadir görülen bir örneği olabileceği yazıldı.

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