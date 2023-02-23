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Haberler Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acı haberi duyurdu: 100 silah arkadaşımızı kaybettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acı haberi duyurdu: 100 silah arkadaşımızı kaybettik

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar; Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

23.02.2023, 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023, 14:27

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar acı haberi duyurdu: 100 silah arkadaşımızı kaybettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Bizim şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler.

"TSK SEFERBER OLDU"
Biraz önce televizyonlarda yayınlandı. Örneğin Malatya'da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim deprem süratle deprem bölgesine gönderildi.

Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumaya sevk etti. 108 mutfakla 14 fırını kurduk. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik.

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