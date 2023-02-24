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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 24 Şubat 2023 Cuma günkü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim atama kararları...

AA

24.02.2023, 09:05

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Engin Demir, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Şemseddin Yalçın, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Bülent Erdem, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına ise Hamza Gökhan Eryılmaz atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Burak Kaygısız, Musa Gezer ve Kurtuluş Öner'in atamaları yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu görevinden alınırken, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Sezayi Köse, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Toru, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına ise Selma Tosun atandı.

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