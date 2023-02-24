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Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya - Ukrayna savaşı masaya yatırıldığı görüşmede Erdoğan, İstanbul’da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını istediklerini dile getirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

24.02.2023, 19:21 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023, 19:28

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

PUTİN'E DEPREM TEŞEKKÜRÜ
Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

ZELENSKİ İLE DE GÖRÜŞTÜ!

Başkan Erdoğan bugün Volodimir Zelenski ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

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