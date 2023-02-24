Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kurmaylarına talimat! Yeniden inşa dönemi başlıyor

Türkiye'de kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, afet yönetimi, imar planları, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğu ile halkın bilinçlendirilmesi dâhil olmak üzere her açıdan yeniden bir inşa süreci başlıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye'yi yeniden inşa süreci ile ilgili atılması gereken adımlar konuşuldu.

"SIKI ÇALIŞIN, HIZ KESMEYİN"

Sabah gazetesinin haberine göre; toplantıda Büyük Türkiye'yi inşa sürecinin hemen başlatılması isteyen Başkan Erdoğan'ın, kurmaylarına "Sıkı çalışın, hız kesmeyin, bu işi sonuna kadar takip edin ve bu işi bırakmayın" talimatı verdiği kaydedildi.

Sahada teşkilatların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları da ele alındı.

Yeniden inşa süreciyle ilgili "Hemen şimdi" ifadesinin kullanılmasının kararlaştırıldığı ve bunun "Türkiye için hemen şimdi", "Kahramanmaraş hemen şimdi" ve "Hatay hemen şimdi" gibi illere göre değiştirilebileceği kaydedildi.

"İSTEDİ YAPTIK" DÖNEMİ BİTECEK

Türkiye'de zemin etütlerinin gözden geçirilmesi gerektiğinin ifade edildiği toplantıda, müteahhitler için özel bir akreditasyon belgesinin de gündeme geldiği belirtildi. Bu kapsamda, "Müteahhit istedi, vatandaş istedi böyle yaptım" döneminin kapanacağı kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un buna ilişkin kararların detaylarını paylaşması bekleniyor.

HATAY İÇİN ÖZGÜN PROJE

Toplantıda, depremde zarar gören kentlerin Türkiye Yüzyılı kararlığı ile yenileneceği ifade edilirken Hatay için özgün bir çalışma yapılması gerekliliği de belirtildi.

Şehrin yeniden inşasında kültürel yapının korunmasına dikkat çekildi. Ayrıca başta Hatay olmak üzere tüm illerde nüfusun demografik yapısının değişmemesinin de önemi vurgulandı.

Bu kapsamda "Hataylılar Hatay'a" sloganıyla bölgeye geri dönüş projelerinin yapılacağı kaydedildi.