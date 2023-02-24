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Haberler Gündem Son dakika: MEB'den OHAL ilan edilen iller ile ilgili flaş karar!

Son dakika: MEB'den OHAL ilan edilen iller ile ilgili flaş karar!

Son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığı, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındığını bildirdi.

24.02.2023, 13:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023, 13:45

Son dakika: MEB’den OHAL ilan edilen iller ile ilgili flaş karar!

Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.

Mazeret tayini hakkı olağanüstü hâl ilan edilen bölgede yer alan illerde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor. OHÂL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek. Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

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