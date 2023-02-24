İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da toplantı yaptı. Toplantıda, devletin, depremin ilk gününden bu yana bölgede olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Adıyamanlı vatandaşlarımız kendi evlerine girene kadar, bütün şehir bu depremin izlerini tamamen silene kadar buradan çıkmayacağımızı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün afetlerde bizlere bu şekilde talimatlarını verdi ve bu konuda yapabilecek büyük bir kapasitemiz var, vatandaşlarımıza karşı sorumluğumuz var" dedi.

KAPSAMLI ÇALIŞMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise depremin 18'inci gününde, devletin tüm kurumlarıyla afet bölgesinde olduğunu ifade ederek, "Bakanlarımız, Adıyaman'ın altyapısı başta olmak üzere sanayi alanları, tarihi ve doğal zenginlikleri, kırsal yerleşim alanları, sulama, iletişim, ulaşım ve lojistik altyapısı, eğitim ve sağlık kurumları, ibadethaneler, sosyal donatı alanlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyorlar" diye konuştu.