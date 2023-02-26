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Adana'da okulların açılış tarihi ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Adana'da okulların açılış tarihi 13 Mart'a ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için kursları devreye sokacağız" dedi.

26.02.2023, 16:12

Adana’da okulların açılış tarihi ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki verilerin değişmesiyle eğitim öğretim tarihinin de değiştiğini aktaran Bakan Özer şu bilgiyi paylaştı: "Veriler her geçen gün değişiyor. Bu değişen verilere göre aldığımız kararları da biz güncelliyoruz. Bu kapsamda Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart'ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız. "

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