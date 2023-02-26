Depremzede çocuklar için “Mehmetçik Okulları” açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgelerindeki çocukların eğitimi için Milli Savunma Bakanlığıyla işbirliği içinde "Mehmetçik Okulları" açıldığını bildirdi. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde sürdürdüğümüz 'her şart altında eğitime devam' anlayışıyla 10 ilimizde bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı ile çadır kent ve konteyner kent alanlarında 'Mehmetçik Okulları' açıyoruz. Dayanışma ve beraberlik ruhumuzla çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Mahmut Özer, depremzede öğrenciler ve velilerinin herhangi bir şekilde öğrencilerin kitapları konusunda endişe yaşamasını istemediklerini belirterek, basımı tamamlanan 7,5 milyon ders kitabı ve 5,5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilere ulaştırmaya başladıklarını bildirdi.