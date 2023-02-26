Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

GAZİANTEP genelinde çöken binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı, 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Nurdağı'nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklandı.
Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, gözaltına alındı, daha sonra İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. İslahiye'ye götürülen Kavak'ın ifadesi alınmaya başlandı. Kavak'ın, ilk ifadesinde belediye başkanı olduktan sonra şirketini, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.