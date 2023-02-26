Sosyal medya yalanlarına Bakanlardan net cevap

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da deprem bölgelerine ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Askerin deprem günü kışladan geç çıktığı yönündeki asılsız iddialara cevap veren Bakan Soylu, "Uluslararası yardım istediğimiz yerde zaten kendi polisimiz, askerimiz teyakkuz halinde. Tezviratlar yakışmadı, ayıp edildi" dedi.

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA TEPKİ

YIPRATMANIN şu dönem içinde kimseye bir faydası olmayacağını vurgulayan Bakan Soylu, "Hep birlikte buradan çıkmanın ve buradan bir umut oluşturmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu. Fahiş kira artışlarının deprem kadar acıtıcı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu bizi üzmektedir. Vatandaşlarımızdan karakol, 112 dahil başvurabilecekleri her yere başvurmalarını istiyoruz. Kiracı çıkartmak doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

AFET İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

DEPREM bölgesinde devam eden soruşturmalara ve asılsız iddialara ilişkin açıklama yapan Bakan Bozdağ ise, "Hiçbir enkaz delil tespiti yapılmadan kaldırılmadı. Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı" dedi. Yağma konusunda da vaka sayısının 4 olduğunu belirten Bozdağ, "Sosyal medyaya yansıyan paylaşımların asılsız olduğu ortaya çıktı. Hırsızlıktan 179 kişi tutuklandı. Adalet Bakanlığı olarak ceza mevzuatımızı ve diğer mevzuatlarımız konusunda hazırlık içindeyiz. Örneğin deprem döneminde yaşanan sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyen gayriahlaki, gayrihukuki kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni yaptırım dönemine geçeceğiz. 5 liralık kirayı 20 yapıyor ya da başka başka hizmetlerde... Çok ağır cezalar olacak. Bunlar özel düzenlemeler. Afet durumlarında olacak" dedi.