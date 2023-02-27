Başkan Erdoğan Adıyaman’da önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada bu kadar geniş bir alanda, bu kadar çok nüfusun etkilendiği, bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur." dedi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu, depremzedeleri konteynerlerinde ziyaret etti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, Adıyaman'da konteyner kentte vatandaşlarla bir araya geldiğini, daha sonra da şehrin kanaat önderleriyle görüştüğünü belirtti.

Depremlerde, Adıyaman merkezin yanı sıra Gölbaşı'nın da içinde bulunduğu ilçelerde yıkımlar ve can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Erdoğan, Adıyaman'a ve tüm millete geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vefat edenler için "Fatiha" okuyan Erdoğan, "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat tarihli depremler ve devam eden yaklaşık 10 bin artçı sarsıntısının yüreklerde derin yaralar açtığını söyledi.

Erdoğan, kaybedilen canların, yıkılan evlerin ve onların altında kalan hayatların acısının hep kalacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ölenleri geri getirmek elimizde değildir. Bununla birlikte kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Hemen kolları sıvadık ve güvenli, huzurlu yeni konutların inşası için çalışmalara başladık. Adıyaman'da ilçeleriyle birlikte 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre bu sayı daha da artabilir. İnşallah bir yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Dünyada bu kadar geniş bir alanda, bu kadar çok nüfusun etkilendiği, bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur. Türkiye bizim dönemimizde, depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bunu Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Simav'da, Malatya'da, Elazığ'da yaptık mı? Yaptık."

- "TÜM GÜCÜMÜZLE TAMAMLAMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Birçok şehirde yaşanan deprem ve sel felaketlerinin altından kalkmayı başardıklarını belirten Erdoğan, "Antalya'da, Muğla'da, Manavgat'ta yaptık mı? Yaptık. Hiçbirinin altında bu hükümet kalmamıştır. Hepsini başarıyla yeniden hayata geçirdik ve vatandaşlarımızı evleriyle kavuşturduk." dedi.

"Türkiye bizim dönemimizde, depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bu depremde de aynını yapacağız, müsterih olun." diyen Erdoğan, aç, açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacaklarının söyledi.

Erdoğan, depremzedelere ayni ve nakdi her türlü yardımı sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sizler, önce geçici barınma alanlarında, ardından kalıcı konutlarda yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu büyüklükte bir afette elbette kimi eksiklikler, kimi gecikmeler yaşanabiliyor. Ama emin olunuz, devlet ve hükümet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz. Allah'ın izniyle verdiğimiz sözleri tutarak, bir yıl içinde sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Rabb'im, ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun diyoruz."