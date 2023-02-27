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Haberler Gündem Deprem bölgesinden 166 bin 238 öğrenci nakil yaptırdı

Deprem bölgesinden 166 bin 238 öğrenci nakil yaptırdı

27.2.2023

Deprem bölgesinden 166 bin 238 öğrenci nakil yaptırdı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrencinin, diğer illerdeki okullara nakillerinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Özer, depremden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrencinin istedikleri yerlere nakil işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Özer, "Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Özer, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, Ankara'ya 22 bin 364, Antalya'ya 16 bin 13, Mersin'e 15 bin 611, İstanbul'a 12 bin 44, Konya'ya 9 bin 522, İzmir'e 6 bin 659, Kayseri'ye 5 bin 421, Muğla'ya 5 bin 66, Bursa'ya 4 bin 765, Aydın'a 4 bin 125 öğrenci nakledildi.

■ BURCU ŞEN (ANKARA)
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