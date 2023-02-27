Son dakika: Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi... Kahramanmaraş’ta ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Saat 12.04'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddetli sarsıntı Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.





YIKILAN BİNALAR VAR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." denildi.

"ENKAZ ALTINDA BABA VE KIZI VAR"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şu anda yıkılan bir binanın enkazının başındayım. Maalesef burada çevredekilerden aldığım bilgiye göre Baba kız olduğunu söyledikleri iki kişi dört katlı bir binanın en üst katında enkazda olduğunu söylüyorlar. Ekipler şu anda çok sessiz olmamızı söylüyorlar. İnşallah can kaybımız olmaz. 5-6 tane bina ile ilgili yıkıldığına dair bilgiler geldi." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA FABRİKA ÇÖKTÜ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi' ne bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

"5'LIK DEPREMDE İKİ YARALI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

ENKAZ ALTINDAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi. 5 kişinin ise enkazdan kurtarıldığını ifade etti.

"1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 69 KİŞİ YARALANDI"

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 5.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıkılan 5 binada arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Tatar, "1 kişi hayatını kaybetti, 69 yaralı var" dedi.