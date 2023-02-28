Başkan Erdoğan deprem bölgesinde duyurdu: 309 bin konutun inşasına başlıyoruz

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Elbistan'da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ne geldi. Burada, afetzedeleri ziyaret eden Başkan Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Elbistanlı vatandaşlarımın her birine geçmiş olsun diliyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerinin ikinci merkez üssü Elbistan'dır. Bu depremler ilçemizde ağır hasara yol açtı. Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor. Artçı sarsıntılar halen devam ediyor. Dün de Malatya'da benzer bir durumla karşılaştık. Bu sarsıntıda da can kayıpları yaşadık. Hasarlı binalardan uzak durmak gerektiğinin tekrar altını çiziyorum.

Başkan Erdoğan, Elbistan'ın ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde de depremzedelerle bir araya gelerek deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunuyor.

Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Sergilediğiniz metanet karşısında duygulanmamak elde değil. Ziyaretlerimizde milletimizin bu felaketi vakur duruşuyla karşıladığını görüyoruz.

Çetin kış şartları çalışmalarımızı olumsuz etkilese de kısa süre bunun üstesinden geldik. Sivil toplum kuruluşlarımızdan belediyelerimize, çalışmalara destek veren herkese buradan bir daha teşekkür ediyorum.

SADECE MARAŞ'TA 77 BİN ÇADIR KURULDU

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için canla başla çalışıyoruz. Toplam 20 bin depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirik. Çadırkent ve konteyner kent kurulumlarının çalışmalarına devam ediyoruz. Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bina ulaştı. Şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk.

ELEKTRİKTE SIKINTI KALMADI! İÇME SUYUNUN YÜZDE 98'İ ÇÖZÜLDÜ

Elektrik konusunda sıkıntı kalmadı. Doğalgaz hatlarındaki sorunların büyük çoğunluğunu giderdik. Abonelerin yğzde 75'ine doğalgaz veriyoruz. İçme suyu sorununun yüzde 98'ini çözdük.

309 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ

Ekiplerimizin yaptığı incelemelere göre Elbistan'da acil yıkılacak binalar tespit edildi. Maraş'ın tamamında 119 bin bağımsız bölüm yıkılacak. Birkaç ay içerisinde deprem bölgesinde 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin köy evi ile bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl süre istiyorum. Yeter ki biz, birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz, onların dışında tüm yaraları saracak kudrete sahibiz.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamalarda bulundu:

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sahada çalışan herkesin, deprem mağduru siz kardeşlerimiz Allah yardımcısı olsun. Biz BBP olarak hem sizlerin yanında hem cumhurbaşkanımızın yanındayız.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

6 Şubat'tan bugüne acılı günler yaşamaktayız. Şehitlerimiz olmuştur, yaralılarımız olmuştu. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu