  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Fahiş fiyatlı kiralama ve satışlara soruşturma

Fahiş fiyatlı kiralama ve satışlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA

28.02.2023, 17:44 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023, 18:08

Fahiş fiyatlı kiralama ve satışlara soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya geldikleri belirtilerek, bu durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler geldiği aktarıldı.

Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." bilgisine yer verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA