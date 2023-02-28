Gereğini yapacağız şüpheniz olmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürdüğü deprem bölgesindeki illeri ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman ve Malatya'da ziyaretlerde bulundu. Çadır kentlerde incelemelerde bulunan ikili, daha sonra basın açıklaması yaptı.

'HELALLİK İSTİYORUM'

Yaklaşık 10 bin artçı deprem yaşandığını ve artçıların en çok etkilediği illerin başında Adıyaman'ın geldiğini aktaran Başkan Erdoğan, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılmasından sonra tüm arama kurtarma faaliyetlerimizi düzene soktuk. 62 bin 500 vatandaşımız yarısı İstanbul'a olmak üzere hava ve karayoluyla diğer şehirlerimize tahliye edildi. Şehrimizde arama kurtarma ve yardım çalışmalarında jandarmasıyla, polisiyle, sağlıkçısıyla, DSİ ve orman ekipleriyle 23 binin üzerinde personelimiz görev yaptı. Depremin ilk anından bugüne kadar tüm gönüllülere şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kara gün dostlarımızı devlet başkanından ferdine kadar hepsine teşekkür ediyorum. Samimiyetle yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacağız" dedi.

'1 MİLYON KİŞİYE ÖDEME'

Depremin tamamında 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Çadır kentlerdeki 4600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. İsteyen vatandaşlarımızı konteyner ve prefabrik alanlara kavuşturacağız. Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. 15 bin lira yardımda bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına da 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı" diye konuştu.

'50 BİN KONUT YAPILACAK'

Adıyaman'ı yeniden inşa edeceklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, "Yaklaşık 50 bin konut yapacağız. İnşası başlayan konut sayısı 14 bin 500'e ulaştı. Mart ve Nisan'da 234 bininde daha inşa safhasına geçeceğiz. Adıyaman'da Mart'ta yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak. Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman'da ise konutu ahırıyla ile 14 bin 400 köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamı daha da yükselteceğiz. Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBASKANIMIZIN YANINDAYIZ'

MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasında bölgedeki önemli konulara değindi. Yerleşme düzeni ve diğer konular da dahil hepsinin halledilmek üzere olduğunu aktaran Bahçeli, "3 önemli konu var. Barınma, beslenme ve emniyet. 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durma, ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları bu felaketten ülkeyi kurtaracak, yeni yüzyılda yeni bir hayata kavuşturacaktır" diye konuştu.