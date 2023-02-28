Malatya’da deprem hasarlı binaları yıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 6.7 ve 6.6'lık depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Malatya dün 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD yaptığı açıklamada, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan depremin, yerin 6.96 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 yaralı vatandaşın olduğunu, 29 binanın yıkıldığını ve 32 kişinin arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarıldığını duyurdu.

ARTÇILAR DEVAM EDECEK

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de şiddetli hissedilen depremin, Malatya'da özellikle hasarlı binalarda göçüğe yol açtığı ifade edildi. Panik ve korkuya kapılan Malatyalılar, sarsıntının ardından soluğu şehrin meydanlarında aldı. AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar da 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından onlarca artçı sarsıntının yaşandığını ve bunların süreceğini dile getirdi.

Orhan Tatar, "Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün (dün) meydana gelen deprem, yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde yer alıyor. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesine karşı dikkatli olmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

BABA VE KIZI KURTARILDI

Malatya'da, Kahramanmaraş'taki depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada meydana gelen çökmede bir işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı öğrenildi. Ölüm ve yaralılar olduğu haberi, fabrikadaki diğer mesai arkadaşları arasında büyük üzüntüyle karşılandı. Malatya'daki depremde önce enkaz altında kalan Ali Şahingil (70) kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Ardından eşya almak için evlerine girdikleri belirlenen bir baba-kız, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından enkazdan kurtarıldı.

KOCA: YARALILARDAN 6'SI AMELİYATA ALINDI

MALATYA'DA meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde bazı hasarlı binalar yıkıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 110 vatandaşın yaralandığını belirtti. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Koca, yaralıların tedavi altında olduğunu ifade ederek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.