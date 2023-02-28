Son dakika: MİT’ten nokta operasyon!

MİT, 2011-2017 yıllarında PKK/KCK tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen 12 eylemde bizzat yer alarak 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusu olmak üzere toplam 60 güvenlik personelinin şehit edilmesinde aktif rol alan Ramazan Güneş'i hedefe aldı. Saha ajanları tarafından Süleymaniye'de saklandığı tespit edilen Ramazan Güneş, yaklaşık 1 yıl süren takibin ardından, kılık değiştirip yakınına gelen ajanlar tarafından yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

Ramazan Güneş, örgüte 2008 yılında katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttü. 2009 yılında örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen Güneş, 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldı.



Terörist Güneş'in, Hakkari Çukurca Asayiş Komando Tabur Komutanlığı'na yönelik 2011'deki roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit edilmesi, Çukurca Gezgintepe mevkiinde 2011'de 2 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da Ağustos 2011'de 9 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 19 Ekim 2011'de eş zamanlı saldırıda 26 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 7 Ağustos 2011'de 1 polisin şehit edilmesi, Şubat 2012'de Hakkari Çukurca'da 49 Tepe Üs Bölgesi'nde 3 askerin şehit edilmesi, Ağustos 2012'de Çukurca merkez Geçimli Jandarma Karakolu'nda 6 asker ile 2 köy korucusunun şehit edilmesi, Çukurca'da Ekim 2016'da 2 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 2 Eylül 2016'da 7 askerin şehit edilmesi, Çukurca'da 5 Temmuz 2017'de 1 askerin şehit edilmesi eylemlerinde yer aldığı belirlendi.