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Haberler Gündem Soylu’dan statlardaki kirli operasyona tepki

Soylu’dan statlardaki kirli operasyona tepki

28.2.2023

Soylu’dan statlardaki kirli operasyona tepki
HATAY'DA çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın futbol müsabakalarında siyaset içerikli tezahüratlarla yapılmak istenen kirli algı operasyonunu eleştirdi. "Siyaset yapmak isteyen varsa önümüzdeki günlerde seçim var" diyen Bakan Soylu, "Herkes meydana çıksın siyaseti yapsın ama spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler de biraz şurada devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya kulaklarını versinler. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin, tavsiyem odur. Marjinal bir kafayla, zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar" diye konuştu.
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