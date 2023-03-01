Tüm yaraları saracak azme ve kudrete sahibiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş Elbistan'da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız" dedi.

'YENİDEN İMAR VE İHYAYA BAŞLIYORUZ'

Başkan Erdoğan, "Enkaz kaldırma faaliyetlerinin bitmesiyle birlikte ilçemizin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Ekiplerimizin yaptığı incelemelere göre Elbistan'da 3 bin 487 binadaki 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş'ın tamamına baktığımızda bu rakamın 45 bin 575 binada, 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını görüyoruz. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu sayılar kesinleşecektir" diye konuştu.

İLK ETAPTA MARAŞ'TA 83 BİN KONUT

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, şehirleri yeniden inşa etmek için hazırlıklara da başladıklarını söyleyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta Maraş'ta 83 bin konut, 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm yaraları saracak tüm yıkımları telafi edecek azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz."