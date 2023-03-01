Ucu kime uzanırsa uzansın soruşturmalar devam edecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ucu kime uzanırsa uzansın deprem soruşturmalarının sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adıyaman'daki konteyner kentinde incelemelerde bulundu. Bozdağ, Adıyaman'da yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını dile getirdi. Delillendirme çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Bakan Bozdağ, hiçbir enkazın, ceza hukuku soruşturması bakımından delil tespiti yapılmadan kaldırılmadığını söyledi.

ADALET YERİNİ BULACAK

Bozdağ, "Herhangi bir şekilde herhangi bir kişiye, şirkete ya da başka başka birilerine karşı ayrımcılık söz konusu değildir. Her konuda soruşturmalar ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar devam edecek, adalet yerini bulacaktır" diye konuştu.

DEPREM PROVOKASYONU YAPAN 27 KİŞİ TUTUKLANDI

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan bin 13 hesap yöneticisinden 581'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 145 şüpheliden 27'si tutuklandı. Ayrıca depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.