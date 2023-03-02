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Haberler Gündem 30'dan fazla kişiye mezar oldu... Binanın müteahhidinden akılalmaz açıklama: "Suç depremin"

30'dan fazla kişiye mezar oldu... Binanın müteahhidinden akılalmaz açıklama: "Suç depremin"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı illerden biri olan Adıyaman'da, 30'dan fazla kişiye mezar olan Hasaoğlu Apartmanı'nın sorumluları söyledikleriyle çileden çıkarttı. Arazi sahibi müteahhidi, müteahhit ise suçu depremi suçladı.

02.03.2023, 12:53

Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük oranda etkilenen Adıyaman'da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı'nın sorumluları ifadelerinde suçu birbirlerine attı.

30’dan fazla kişiye mezar oldu... Binanın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Suç depremin

Arazi sahibi müteahhidi suçladı, müteahhit ise suçu depreme attı. Depremin derinden etkilediği Adıyaman'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

30’dan fazla kişiye mezar oldu... Binanın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Suç depremin

Savcılık, 30 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı'yla ilgili çalışma başlattı. Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu yakınında bulunan inşaatın çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

30’dan fazla kişiye mezar oldu... Binanın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Suç depremin

İnşaat sorumluları Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan ve Derya Atay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorumlulardan Hasan Portakal'ın ise enkaz altında kalarak vefat ettiği öğrenildi.

30’dan fazla kişiye mezar oldu... Binanın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Suç depremin

ARSA SAHİBİ SORUMLUNUN MÜTEAHHİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

TRT'nin haberine göre, enkaza dönen apartmanın arsa sahibi Mahmut Portakal, yıkımın sorumlusu olarak müteahhitleri gösterdi.

30’dan fazla kişiye mezar oldu... Binanın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Suç depremin

"Ben inşaat işçiliğinden emekliyim. Araziyi Hasan Portakal ve Mahmut Nedim ile birlikte aldık. Apartman yapmaya karar verdik. Birlikte müteahhit Ünal Gökbulut'un ofisine gittik. Malzemeleri biz aldık. Mimarı, şantiye şefini müteahhit ayarladı. Buranın altında dükkanlar, üstünde 5 kat konut vardı. Ortaklardan Hasan Portakal A blok çökünce enkaz altında kalarak vefat etti. Bütün sorumlulardan şikayetçiyim."

30’dan fazla kişiye mezar oldu... Binanın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Suç depremin

DEPREMİ SUÇLADI

İnşaatın Şantiye Şefi Adem Turan ise kusurun kendisinde olmadığını iddia etti. Arazi sahibi Mahmut Portakal'ın işaret ettiği Müteahhit Ünal Gökbulut ise ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü.

30’dan fazla kişiye mezar oldu... Binanın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Suç depremin

Portakal, "Biz binayı 2007 deprem yönetmeliğine göre yaptık. Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir" diyerek depreme kusur buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma ifade işlemleriyle devam ediyor.

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