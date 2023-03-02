Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki 202 bin 817 öğrenci başka illere nakledildi

Milli Eğitim Bakanı Özer, yazılı açıklamasında deprem bölgesindeki öğrenciler ile bu bölgeden başka illere nakillerini yaptıran öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı.

Depremlerden etkilenen 10 ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 202 bin 817 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını belirten Özer, deprem felaketi yaşanan iller dışındaki 71 ilin hepsine farklı sayıda öğrenci naklinin yapıldığını aktardı.

Özer, nakillerle ilgili, "Ankara, 27 bin 679 öğrenciyle nakil yapılan ilk 5 il sıralamasında öğrencilerin en fazla nakil yaptıkları il oldu. Antalya 18 bin 922, Mersin 18 bin 878, İstanbul 15 bin 19, Konya ise 11 bin 366 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu" bilgilerini verdi.

Mahmut Özer, 167 öğrencinin de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışındaki okullara nakil yaptırdığını kaydetti.





10 İLDE 3,5 MİLYONUN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ

Deprem felaketi yaşanan 10 ilde, resmi ve özel eğitim kurumu olmak üzere deprem öncesinde toplam 3 milyon 600 bin 891 öğrenci olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"Deprem sonrasında nakil yaptıran 202 bin 817 öğrencimizden 66 bin 916 öğrenciyle en fazla Hatay'dan diğer illere nakil yapıldığını görüyoruz. Hatay'dan sonra en fazla öğrenci nakli alınan il 50 bin 245 öğrenciyle Kahramanmaraş. Malatya 36 bin 900, Adıyaman 21 bin 629, Gaziantep 13 bin 706, Osmaniye 3 bin 853, Adana 3 bin 635, Diyarbakır 2 bin 808, Şanlıurfa 2 bin 803, Kilis'ten ise 322 öğrenci başka illere nakil yaptırdı."

Bakan Özer, çocukların eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, öğrencilerin eğitime erişmelerini sağlamak için her türlü imkanı sunacaklarını vurguladı.

NAKİL YAPTIRAN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZLIK HÜKÜMLERİNDEN MUAF TUTULACAK

Bakan Özer, deprem sonrası yaşanan olumsuz duyguların etkilerini azaltmak, öğrencilerin psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Deprem bölgesinde eğitim alan öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde devam mecburiyeti bulunmadığını hatırlatan Özer, "Aldığımız bu karara deprem felaketi nedeniyle 10 ilden diğer illere nakil yaptıran öğrencilerimizi de dahil ettik. Böylece depremden etkilenen tüm öğrencilerimiz, aldığımız karar doğrultusunda devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf olacaklar" bilgisini paylaştı.

Özer, bakanlık olarak depremden etkilenen öğrencilerin ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacının yanı sıra kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan eğitim setlerini de öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, "Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz için ders kitapları ile yardımcı kaynakları yeniden bastık ve bu öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim materyalini ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.