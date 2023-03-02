‘Bu millet kuru sıkı atanlara prim vermez’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasının başında katılımcıları Fatiha okumaya davet eden Erdoğan, "Ülke olarak her ne kadar birleri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelendirilen 6 Şubat tarihli, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ve sonrasında gelen 11 bin 400'ün üzerinde sarsıntılar yaşadık" diye konuştu.

BÖLGEDEKİ illerin 62 ilçesinde, 10 bin 190 köyünde meydana gelen ve çok ciddi yıkıma sebep olan depremlerin hala yaşanmaya devam ettiğini söyleyen Erdoğan, büyüklükleri 4, 5, 6'nın üzerine çıkan artçı sarsıntıların yol açtığı tedirginliğin sürdüğünü belirtti.

'NORMAL BİR SÜREÇ DEĞİL'

ERDOĞAN, içinden geçilen sürecin normal bir durum olmadığını, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm bilim insanlarının söylediğini kaydetti. Türkiye'nin bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumda olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yaşadığımız coğrafyanın gerçeği olan depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Deprem öncesi altyapısı, yollarıyla, hastaneleri, konutları, iş yerleri ile güvenli yerleşim yerleri inşa edip hazırlık yapmaktır. Depremin ardından olabilecek en hızlı, en etkin çalışmaları yürütmek ve yaraları sarmak, yıkımları telafi etmektir" diye konuştu.

'ATIP TUTMAK KOLAY'

BAŞKAN Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına da dikkat çekti. Erdoğan, "Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, yön verdiğimizi söylüyor. Ayıptır, Türkiye'de Erdoğan'ın nasıl davrandığını Rabbim bilir sen anlamazsın. Sen önce kendini düzelt. Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir. Birileri için oturdukları yerden atıp tutmak, esip gürlemek, frensiz şekilde konuşmak, ağzına geleni söylemek kolay. Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak, poz verip duracak, kameralar önünde yaşanan acıların istismarını yapacak. Çünkü bunların üzerinde ülkenin yükü insanların sorumluluğu, vebali yoktur" dedi.

AFET YENİDEN İMAR FONU KURULUYOR

ERDOĞAN, deprem bölgesindeki vatandaşların vergiden sigortaya, banka borcundan kredi ödemesine kadar pek çok yükümlülüğünü ertelediklerini belirterek, "Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkabilmesi, bunu temin için Afet Yeniden İmar Fonu kuruyoruz. Şeffaf bir yönetimle işleyecek bu fon afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak bütçe üzerindeki yükü azaltacak. Son olarak, deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı tüm binalardaki abonelerin 6 Şubat tarihi itibarıyla geçmişe dönük tüm elektrik ve doğal gaz borçlarını siliyoruz. Depremin en yıkıcı etkilerinin görüldüğü Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illerinin tamamıyla, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki elektrik ve doğal gaz faturalarının tanzim ve tahsilini 3 ay süreyle erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HESAP SORMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Depremde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 203 bin 958 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm olduğunu ifade eden Erdoğan, bunların yüzde 98'inin 2000 öncesi yapılan binalardan oluştuğunu söyledi. Yıkık durumda olan bina sayısının 31 binin, yıkık bina bağımsız bölümün 89 binin üzerinde olduğunu açıklayan Erdoğan, deprem bölgesinde imkanların seferber edilmesine rağmen kimi eksiklik, aksaklık ve gecikmeler yaşandığını belirtti. Erdoğan, "Bizler de eşine benzerine rastlanmayan bu felaketin ilk anından itibaren yaşananları takip ediyor, muhasebesini yapıyoruz. Sorulması gereken hesapları adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur" diye konuştu.