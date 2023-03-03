Altılı masa ortak adayı yine açıklayamadı

DÜN 12'nci kez bir araya gelen altılı masa liderleri ortak adayı yine açıklayamadı. 11 toplantıdır isim konuşmaya cesaret edemeyen liderler, seçime 2,5 aydan az bir süre kala topu bu kez pazartesi gününe attı. Adayın açıklanmasının beklendiği 12'nci toplantıdan da yine isim çıkmadı. Parti liderlerinin yaklaşık 5,5 saat görüşüp 3 gün sonraya söz kesmeleri muhalif seçmenin bile tepkisini çekti. Ortak ismi belirlemeden adayın yapmasını zorunlu kıldıkları mutabakat metnini imzalayan liderler, vaatleriyle FETÖ'cülere ve PKK'lılara bayram ettirmişti. "Kukla cumhurbaşkanı" yaratabilmek için her konuda uzlaşmaya varan 6 parti, 12'inci toplantıda da şaşırtmayarak adayını ilan edemedi. 12'de 0 çeken altılı koalisyon, partilerin iç istişarelerinin ardından 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partisi ev sahipliğinde tekrar buluşularak nihai kararın açıklanacağını duyurdu.

AKŞENER NE YAPACAK?

Öte yandan 5,5 saatlik toplantıda "kukla cumhurbaşkanı" adaylığına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının ön plana çıktığı iddia edildi. Bu senaryoyu engelleyebilmek için aylardır her türlü hamleyi yapan Akşener'in pazartesi gününe kadar son bir atak yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ise Kılıçdaroğlu'na tam destek verdiği öğrenildi.

MURATHAN YILDIRIM