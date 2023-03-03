  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Altılı masa ortak adayı yine açıklayamadı

Altılı masa ortak adayı yine açıklayamadı

3.3.2023

Altılı masa ortak adayı yine açıklayamadı

DÜN 12'nci kez bir araya gelen altılı masa liderleri ortak adayı yine açıklayamadı. 11 toplantıdır isim konuşmaya cesaret edemeyen liderler, seçime 2,5 aydan az bir süre kala topu bu kez pazartesi gününe attı. Adayın açıklanmasının beklendiği 12'nci toplantıdan da yine isim çıkmadı. Parti liderlerinin yaklaşık 5,5 saat görüşüp 3 gün sonraya söz kesmeleri muhalif seçmenin bile tepkisini çekti. Ortak ismi belirlemeden adayın yapmasını zorunlu kıldıkları mutabakat metnini imzalayan liderler, vaatleriyle FETÖ'cülere ve PKK'lılara bayram ettirmişti. "Kukla cumhurbaşkanı" yaratabilmek için her konuda uzlaşmaya varan 6 parti, 12'inci toplantıda da şaşırtmayarak adayını ilan edemedi. 12'de 0 çeken altılı koalisyon, partilerin iç istişarelerinin ardından 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partisi ev sahipliğinde tekrar buluşularak nihai kararın açıklanacağını duyurdu.

AKŞENER NE YAPACAK?
Öte yandan 5,5 saatlik toplantıda "kukla cumhurbaşkanı" adaylığına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının ön plana çıktığı iddia edildi. Bu senaryoyu engelleyebilmek için aylardır her türlü hamleyi yapan Akşener'in pazartesi gününe kadar son bir atak yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ise Kılıçdaroğlu'na tam destek verdiği öğrenildi.

MURATHAN YILDIRIM

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA