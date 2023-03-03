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Haberler Gündem Depremlerin gerçek boyutu gözler önünde! İşte demir yolunu büken güç!

Depremlerin gerçek boyutu gözler önünde! İşte demir yolunu büken güç!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu 10 ilden biri olan Adıyaman'da bulunan tren yolunda, birçok hasar meydana geldiği görüldü. Gölbaşı ilçesindeki bükülen raylar ise havadan görüntülendi. İşte ayrıntılar...

AA

03.03.2023, 13:05

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde demir yolunda kayma ve bükülmeler oluştu.

Depremlerin gerçek boyutu gözler önünde! İşte demir yolunu büken güç!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremler sonrası, Adıyaman'daki tren yolunda da hasar oluştu. Depremin etkisiyle Gölbaşı ilçesinde raylarda bükülmeler meydana geldi.

Depremlerin gerçek boyutu gözler önünde! İşte demir yolunu büken güç!

Bölgede inceleme yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Uçkan, AA muhabirine, depremin etkilediği Adıyaman'da çalışma yürüttüklerini söyledi.

Depremlerin gerçek boyutu gözler önünde! İşte demir yolunu büken güç!

Demir yolu gibi yapıların yüzey kırılmalarında hassas olduğunu belirten Uçkan, "Bu tür uzun elemanlar, yüzey yırtılmasında atım yönüne bağlı olarak birtakım deformasyonlara uğrayabiliyor. Buraya baktığımız zaman fayın, tren yolunu kestiğini görüyorsunuz. Fay, tren yolunu kestiği zaman atım yönüne göre 'S' ya da 'Z' şeklinde deformasyon yapabilir. Burada daha böyle 'S' şeklinde deformasyon görebiliyorsunuz." dedi.

Depremlerin gerçek boyutu gözler önünde! İşte demir yolunu büken güç!

Z ŞEKLİ BASINÇ OLDUĞUNU GÖSTERİR

Adıyaman'da demir yolunun birçok yerde hasar gördüğünü dile getiren Uçkan, şöyle konuştu:

"Bu durum kara yolunda olsaydı, atım yönüne bağlı olarak ya çekme, açma şeklinde hasar olabilir, ayrılabilir ya da basınç kısmıysa bu iki tarafın birbirine vurmasıyla küçük kubbe gibi kabarmalar şeklinde olabilirdi. 'Z' şekli basınç olduğunu gösterir. Kara yolunda da eğer açılma görüyorsanız, belli ki çekme bölgesidir. Kara yolunda eğer sıkışma, daralma varsa, o da basınç bölgesi olduğunu gösteriyor."

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