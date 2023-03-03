İduğ’dan “devleti eleştirenlere” tepki

BORNOVA'NIN CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İduğ, asrın felaketi sonrası devleti eksik kalmak ile suçlayanlara tepki gösterdi. İduğ, "10 ili kapsayan bir alanda dünyada böyle bir deprem olmamış arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın, öyle devletimize, oraya, buraya laf atmasın. Yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil" dedi. İduğ, arama kurtarma çalışmalarının kesinlikle yetmeyeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ana caddelerdeki bütün binalar yıkılmış, ara mahallelerde sokaklar kaybolmuş. Bugün o molozları almak isteseniz 1 milyon kamyona ihtiyacınız var. Nasıl bir hasar var düşünün! İstediğiniz kadar arama-kurtarma ekibi gönderin, başaramazsınız." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin büyüklüğünü küçümseyerek, hükümeti başarısız olmak ile suçlamıştı. Kılıçdaroğlu'nu kendi belediye başkanı izlenimleri ile yalanlamış oldu.

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