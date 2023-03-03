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Son dakika: YÖK duyurdu: Depremzede üniversiteliler harç ödemeyecek

Son dakika haberi...YÖK Başkanı Erol Özvar, depremden etkilenen öğrencilerden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını bildirdi.

03.03.2023, 13:10 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 13:19

Son dakika: YÖK duyurdu: Depremzede üniversiteliler harç ödemeyecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 129 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremzede üniversite öğrencilerinden bahar yarıyılı için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacağını belirtti.

Erol Özvar, bu kapsamda ailesi veya kendisi OHAL illerinde ikamet eden ve devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile OHAL illerindeki devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini kaydetti. Özvar, katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilere ise ücretin yükseköğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, "Öğrencilerimize bu kolaylığı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

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