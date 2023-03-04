Akşener çekildi Altılı Masa dağıldı

Ankara'da siyaset trafiği yaşanırken, rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi 'Siyasette 24 saat çok uzundur' sözleri bir kez daha doğrulandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı açıklamada, "5 parti 'Kılıçdaroğlu aday olsun istiyor' dedi. Biz iki isim arasında görüşümüzü beyan ettik.

Bu isimler Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu.

Maalesef görüş ve önerilerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız" diye konuştu.

"KISKACA ALINDIK" VURGUSU

Konuşmasının devamında İYİ Parti'nin kıskaca alındığını dile getiren Akşener, "Ölümle sıtma arasında tercih yapmaya zorlanmıştır. Devşirme bir siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır.

Ucube bir zihniyete karşı aynı kararlılıkla duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz. Nasıl ki 2015 yılında milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Tarumar vurulan demokrasimiz için ceketimi assam kazanırım diyenlerin karşısında durduk, bugün de dimdik duruyoruz. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı. Çünkü biz milletimize bir söz verdik. Milletimizin sözünü bastıran değil söyleyen olacağımıza söz verdik. Bu bizim temel ilkemizdir" dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Milletin sesini tüm Türkiye'ye duyuracaklarını söyleyen Akşener, "Sayın Yavaş ve İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız, milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizleri sevdi ve göreve çağırıyor. Bu vazife yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Bu vazife topyekün dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Bu vazife geleceğimizin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir. Bu vazife millet iradesini yeniden hakim kılma vazifesidir. Bu vazife reddedilemez bir vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Bizlere düşen bir seçim yapmaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN ÇEKİLME KARARI

Altılı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen dört lider oldu.

Akşener reddetti ama attığı imza dikkat çekti. Hemen sonra, gece yarılarına kadar süren görüşmeler ve arka kapılar ardında sürdürülen pazarlıklar başdöndürücü oldu. Daha açıklamanın mürekkebi bile kurumadan İYİ Parti'den itirazlar yükselmeye başladı.

Bunlar öyle güçlüydü ki, Meral Hanım hemen yakın kurmaylarıyla gece yarısı toplantısı yaptı.

Genel İdare Kurulu'nu topladı.

Toplantıda tarihi oylama yapıldı, "Kılıçdaroğlu'na onay verelim mi? Çekilelim mi?" oylamasında, ÇEKİLME KARARI çıktı. Toplantı sonrası, Kılıçdaroğlu ve onu destekleyen dört lidere yönelik müthiş açıklamalar yaparak, İYİ PARTİ'yi masadan çekme kararını açıkladı.

Akşener'in, liderliği zor sınavlardan geçti. En zor sınavını parti yönetimiyle verdi. Toplantılar öncesi İYİ Partili bazı yetkililer, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan tweetler atarken aynı saatlerde Akşener, partisinde üst üste toplantılar düzenledi.

2 MART MASASI'NDA NE OLDU?

Meral Akşener, masada anketleri ortaya koydu, bu anketlerde Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'ndan üstte çıkıyordu.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen dört lider karşısında Akşener yalnız kaldı.

Ya ortak kararı imzalayacaktı ya da partimle tekrar konuşayım diyecekti.

Akşener ortak metne imza attı. Masayı terk etmedi. Toplantı sonrasında İYİ Parti derin kavgaya sürüklendi.

Bilindiği gibi, uzun süredir Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu ve 15 milletvekili Kemal Bey'e karşı çıkıyordu. İYİ Parti karışırken, Kılıçdaroğlu polit bürosu'nun baskısı ile Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, açıklamalarıyla Akşener'in elindeki kartı aldılar. Ekrem İmamoğlu sabah bir televizyona çıktı. İlginç laflar etti: "Ben ortak metni okudum, ondan sonra da yattım. Niye yattım? Uzlaşma var, imzalamışlar, son kez bir araya gelip anlaşacaklar.

Peki konuşulanlarla örtüşüyor mu?

Örtüşmüyor. Burada sorumluluk kimde?" sorusunu yönelten İmamoğlu, "Tabii ki sorumluluk sırası benim Genel Başkanım'la başlar, sayın Meral Akşener'le devam eder, diğerleri ile beraber bu iş toparlanır.

Niye? Çünkü ana unsuru iki siyasi partidir. Bu iki partinin birlikte duruşu bize İstanbul'u kazandırmıştır, başka siyasi unsurların da bize desteği olmuştur, ittifakın içinde olmayan. Ama bu iki parti konuşmadan uzlaşma olmaz" dedi.

SONUÇ

MERAL Akşener bir manifesto özelliğinde konuştu. Derin Ame- rika- Avrupa'nın Atlantik ekibi yıkıldı. BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLE 14 MAYIS SEÇİMİNDEN ZAFERLE ÇIKMASI VE BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜMESİ HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR.