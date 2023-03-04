Hangi il kaç vekil çıkaracak belli oldu

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını açıkladı. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da seçim bölgeleri oluşturulurken, deprem bölgelerindeki vekil sayılarında değişim olmadı.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis toplam 98 milletvekilini Meclis'e gönderecek, bu illerde değişiklik yapılmamış oldu. Öte yandan depremzedelerin nasıl oy kullanacağına dair önemli adımlar atılacak. Bayburt ve Tunceli daha önceki seçimlerde toplam 4 milletvekilini Meclis'e gönderirken, bu seçimlerde birer milletvekili gönderecek. Bayburt ve Tunceli'deki vekiller ise Kocaeli ve Sakarya'ya geçti. Böylece Kocaeli 14, Sakarya da 8 milletvekilini Meclis'e gönderecek. 98 milletvekili çıkaran İstanbul ile 36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 28 milletvekili çıkaran İzmir ile 20 milletvekili çıkaran Bursa 2 seçim bölgesinden oluşacak.