Devrilen masanın altından siyasi beceriksizlik çıktı

Cenâb-ı Hak kullarını neye sevk ederse etsin ve nasıl bir neticeye ulaştırırsa ulaştırsın, O'nun takdîrinin her zaman en isabetli, bereketli, faydalı, sevaplı ve akıbet itibarıyla da en hayırlı tercih olduğunu hatırlatır. Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, hâlbuki hakkınızda o bir hayırdır. Ve olur ki bir şeyi seversiniz, hâlbuki hakkınızda o bir şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz." (Bakara, 2/216).

DERİN AMERİKA-AVRUPA MASASI

Bu cümle çok şümullü bir hakikatin ifadesidir. İnsanların başına gelen her durumda, yaşadığı her olayda, mutlaka bir hayır vardır. Sıkıntı, zorluk gibi görünen bazı durumlar, sonuç itibariyle çok daha güzel şeylere sebep olabilir. İyi ki Derin Amerika-Avrupa'nın, Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTI ARTI HDP MASASI dağıldı. Rezaletler, pazarlıklar bir bir ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkarak, BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAYA, ülkemize eskiden olduğu gibi NATO-IMF prangası takmak isteyenlerin hayalleri boşa çıktı. Altılı Masa liderlerinin önde gelen iki ismi, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ne kadar zayıf, siyaset becerilerinin eksik olduğu, içten pazarlıklı, sözde samimi oldukları ortaya çıktı. Evet, HER İŞTE BİR HAYIR VAR.

Aziz Milletimiz, Altılı Masa'nın arka planındaki rezaletleri bir bir görüyor. Maskeler düşüyor. Altılı Masa'nın yıkılması, büyük Türkiyemiz için Allahın bir lütfudur. Şu an yaşanan olaylar, zorluklar, gelecek günlerdeki mutluluklara vesile olacaktır. Çünkü her olayın mutlaka bir nedeni vardır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı, Akşener'i ikna etmesi için görevlendirdiği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİLMEZ

Meral Akşener, masadan çekilmem derken, aday belirleme sürecinin kritik bir aşamasında, ÖLÜM PARENDASI ATTI.

Siyaseti çok iyi takip eden duayen isimler ve siyasi stratejistlere göre, Akşener Altılı masa'yı çökertirken, kendi siyasi geleceğini de zora soktu. B planı olmadan yaptığı hareket, bir acemilik gösteriyor. Siyaset duayenleri, Altılı Masa'da dört liderin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına EVET diyeceğini bilmesine rağmen, kızgınlıkla Türkiyemiz için hayırlara vesile olacak bir hareket yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünü kan bürüdüğünü net biçimde gördük. Bizzat kendisi, Altılı Masa'dan 'aday ittifakla çıkacak' diyordu. Ortak toplantıda Meral Akşener itiraz etti. Kumpasla, Meral Akşener'i tek başına bıraktılar. Demek ki ittifak yok. Akşener'in itirazına rağmen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sözünde durmayan bir siyasetçi olduğu ortaya çıktı. Bu durumun seçim öncesi ortaya çıkması Türkiyemiz için bir şanstır.

ALTILI MASA'NIN DAĞILMA SÜRECI

Akşener, 2 Ekim'deki ortak toplantı öncesi TBMM grup toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'apoletlerini sök, aday olma' dedi. Bir gün sonra da Altılı Masa toplandı. Dört lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyince canı sıkıldı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, 'Belediye Başkanı' olarak kalacak denilmesine rağmen, bu iki ismi masaya sürdü. HAYIR dediler. Kılıçdaroğlu geri çekilsin diye bekledi, olmadı. Dıştan bir isim sürebilirdi, sürmedi. Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun söylediği ortak masadan iki aday çıkarılabilir sözlerı doğrultusunda bir hamle yapmadı-yapamadı. Ardından, GÜÇLÜ TEK BAŞKAN YARDIMCILIĞI için bastırdı. Buna da Ahmet Davutoğlu karşı çıktı. Çünkü, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal aralarında anlaşmışlar, Akşener'i yalnız bırakmışlardı. Partisine dönerken, kurmaylarına ÇEKİLİYORUM MESAJI gönderdi. Akrabası Ümit Dikbayır'a 'mıllet beşten büyüktür' tweeti attırdı. Peki, neden bozma noktasına geldi?

CHP-HDPKK AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Meral Akşener çok iyi biliyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu ortak aday olursa, İYİ Parti oylarının önemli bir bölümünü de alacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verirse, parti içindeki MHP'den gelen etkili isimler, büyük bir milletvekili grubu, CHP-HDPPKK HATTINA İTİRAZ EDİYORLARDI. Onlardan korktu, parti Genel Başkanlığı elinden gidecek paniğiyle hareket etti. GÜÇLÜ TEK BAŞKAN YARDIMCILIĞINI ALAMADI.

Kılıçdaroğlu'nun vereceğini hesaplıyordu. Ahmet Davutoğlu'nun vetosu dolayısıyla umduğunu bulamadı. Akşener'in buna tepki olarak krizi tırmandırdığı söyleniyor. Alabilseydi, seçim sonrası siyasetin çok etkili siyasetçisi olmayı,YENİ SİYASETİ YÖNETMEYİ planlamıştı.

HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ.

Altı artı HDP masası dağılınca CHP-HDPKK AŞKI apaçık ortaya çıktı. Meral Akşener'in dağıtma hamlesi sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu hemen HDPKK AŞKINI gösterdi. HDP ile ittifak yapmış, Sol Parti ve TİP ile konuşmaya gitti.

HDP MASAYA OTURMAYACAK

Peki İYİ Parti'nin kalktığı masaya HDP oturur mu? HDP masaya oturmayacak. Ancak HDP aday çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na iletildi. Gelecek hafta da, Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile masaya oturacak. HDP'Yİ İLK KEZ AÇIKÇA ziyaret edecek. Siyasette gerçekten 24 saat uzun bir süre. Bir gün önce, Kılıçdaroğlu akşam saatlerindeki mesajında geri adım atmayacağını belli etti. Bir gün sonra, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na BİAT ETTİKLERİNİ açıkladılar. CHP'li 10 Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip, destek verdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ikna etmek üzere gizli bir adreste buluştular. İyi Parti'den KAPI AÇIK mesajları arka arkaya verildi. Önce Cihan Paçacı, sonra TBMM İP Grup Başkanvekili Erhan Usta, masadan ayrılmadıklarını, atıldıklarını söylediler. İyi Parti yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu 'vazgçerse masa yürür' teklifini yaptılar. Arka kapılarda arabuluculuk telefonları sürdü. 5 parti Saadet Partisi'nde toplandı.

SONUÇ

Derin Amerika- Avrupa'nın ALTI ARTI HDP MASASI dağıldı. Eski Türkiye'nin parlamenter sistemine dönüş zihniyeti çöktü. Artık BEŞLİ MASA, MAL DERDİNDE İKEN CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETE HİZMET DERDİNDE. Aziz Milletimiz, HER İŞTE BİR HAYIR VARDIR sözünün gerçekleştiğini, Altı artı HDP Masası dağılırken ortaya saçılan rezaletleri görme fırsatı buluyor. BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEĞİNDE 14 MAYIS SEÇİMİNDEN ZAFERLE ÇIKMASI VE BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜMESİ HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR.