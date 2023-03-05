Kabine’de gündem deprem! Yol haritası belirlenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak olan Kabine'nin gündemi asrın felaketi deprem olacak. Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan bakanların detaylı sunum yapması bekleniyor. Özellikle depremzedelerin ilk etapta güvenli ve sağlıklı konteyner kentlere yerleştirilmeye başlanması ve atılan temellerle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sunum yapması bekleniyor. Cuma günü İstanbul'da toplanan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısının detaylarının kabine üyeleri ile paylaşılması planlanıyor.



YOL HARİTASI BELİRLENECEK

11 ilde büyük yıkıma ve 45 binden fazla vatandaşın hayatına mal olan 6 Şubat ve sonrasında meydana gelen depremin ardından şehirlerin yeniden inşa ve ihyasının yol haritası belirlenecek. Deprem bölgelerinin hızla ayağa kalkabilmesi için yürütülecek ekonomik plan da konuşulacak. Depremzedelere verilen destekler ve bundan sonra atılacak adımlar yeni desteklerin ne olacağı ile ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak. Deprem bölgesinde hazırlanan raporlar, vatandaşlardın istekleri ilgili bakanlar aracılığı ile Başkan Erdoğan'a iletilecek.





TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLECEK

Afetlere karşı bilimsel seferberlik başlatan Türkiye, büyük dönüşümün ilk adımı attı. Kabine'nin en önemli gündeminden biri olası afetlere karşı alınan tedbirler olacak. Ulusal Risk Kalkanı toplantısının çıktıları Kabine üyeleri ile değerlendirilecek. Güvenli kentleşmenin rotasında atılacak adımlar değerlendirilecek.



DEPREM BÖLGELERİNDEKİ EĞİTİM SÜRECİ NASIL OLACAK?

Hükümet, depremin meydana geldiği illerde ve deprem nedeniyle nakil gerçekleşen okullarda öğrenci ve velilerin içini rahatlatan bir dizi karar almıştı. Deprem bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmaması uygulaması getirildi. Deprem eğitime engel olmadı, hiçbir depremzede eğitim materyalinden mahrum bırakılmadı. Gelinen süreçte eğitim öğretim sürecinin nasıl işletileceği de Kabine Toplantısında değerlendirilecek konuların arasında yer alıyor.



MECLİS ÇALIŞMALARI KONUŞULACAK

Toplantıda aynı zamanda depremzedelerin nasıl oy kullanacağı da değerlendirilecek. Mecliste gündeme gelecek olan Afet Fonu yasası olmak üzere TBMM'nin çalışmalarının da masaya yatırılması bekleniyor. Aile kurumunu ve başörtüsü serbestisine güvence için verilen anayasa değişikliği kanun teklifinin de değerlendirilmesi öngörülüyor.