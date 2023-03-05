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Yunan Bakan Dendias İstanbul'a Konstantinopol dedi... Hatasından geri döndü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 'Asrın Felaketi' depremleri sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda skandala imza attı. Yunan bakanın paylaşımlarında "Konstantinopol" kelimesini kullanması büyük tepkiye neden oldu. Dendias tepkiler karşısında geri adım atarak yeni paylaşımlarında "İstanbul" ifadesini kullandı.

05.03.2023, 21:03 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023, 21:07

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yapacağı ziyarete ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımlardaki "Konstantinopol" kullanımını, sonraki twitlerinde "İstanbul" olarak düzeltti.

Yunan Bakan Dendias İstanbul’a Konstantinopol dedi... Hatasından geri döndü

İSTANBUL YERİNE "KONSTANTİNOPOL" DEDİ
Dendias, bugün İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarete dair dün yaptığı ilk paylaşımda, "Konstantinopol"ü ziyaret ederek Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılacağını ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirtti.

Yunan Bakan Dendias İstanbul’a Konstantinopol dedi... Hatasından geri döndü

TEPKİ YAĞDI
Bu paylaşımın altında, Konstantinopol kullanımına çok sayıda tepki geldi ve İstanbul isminin kullanılması gerektiği yorumları yapıldı.

Yunan Bakan Dendias İstanbul’a Konstantinopol dedi... Hatasından geri döndü

SONRAKİ PAYLAŞIMLARDA "İSTANBUL" DEDİ
Dendias'ın ikinci paylaşımında ise Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılacağını belirterek, "İstanbul" kelimesini kullandığı görüldü.

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Yunan Bakan Dendias İstanbul’a Konstantinopol dedi... Hatasından geri döndü

NE OLMUŞTU?
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında gündüz saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılıp Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.

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