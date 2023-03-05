Yunan Bakan Dendias İstanbul’a Konstantinopol dedi... Hatasından geri döndü

İSTANBUL YERİNE "KONSTANTİNOPOL" DEDİ

Dendias, bugün İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarete dair dün yaptığı ilk paylaşımda, "Konstantinopol"ü ziyaret ederek Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılacağını ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirtti.